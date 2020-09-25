Почти девять тысяч случаев: вторая волна коронавируса в России

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В России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса; умерли 169 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 985 человек.

🔸 Москва — 2424

🔸 Санкт-Петербург — 285

🔸 Московская область — 230

🔸 Ростовская область — 205

🔸 Нижегородская область — 186

🔸 Воронежская область — 171

🔸 Кемеровская область — 162

🔸 Свердловская область — 157

🔸 Ставропольский край — 151

🔸 Ханты-Мансийский АО — 147

🔸 Архангельская область — 141

🔸 Республика Коми — 139

🔸 Волгоградская область — 132

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 132

🔸 Саратовская область — 127

🔸 Ульяновская область — 125

🔸 Удмуртская Республика — 118

🔸 Красноярский край — 116

🔸 Самарская область — 112

🔸 Оренбургская область — 109

🔸 Алтайский край — 98

🔸 Пензенская область — 97

🔸 Краснодарский край — 96

🔸 Мурманская область — 93

🔸 Иркутская область — 92

🔸 Республика Крым — 90

🔸 Омская область — 89

🔸 Томская область — 89

🔸 Республика Саха (Якутия) — 87

🔸 Республика Дагестан — 85

🔸 Новосибирская область — 82

🔸 Пермский край — 81

🔸 Тюменская область — 81

🔸 Забайкальский край — 80

🔸 Республика Калмыкия — 79

🔸 Хабаровский край — 79

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 77

🔸 Челябинская область — 76

🔸 Ленинградская область — 75

🔸 Республика Бурятия — 75

🔸 Кировская область — 72

🔸 Приморский край — 71

🔸 Белгородская область — 69

🔸 Республика Алтай — 66

🔸 Орловская область — 62

🔸 Калужская область — 61

🔸 Тверская область — 61

🔸 Калининградская область — 59

🔸 Ярославская область — 57

🔸 Ивановская область — 56

🔸 Брянская область — 54

🔸 Республика Ингушетия — 53

🔸 Курская область — 51

🔸 Новгородская область — 51

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 50

🔸 Вологодская область — 49

🔸 Сахалинская область — 48

🔸 Костромская область — 46

🔸 Рязанская область — 45

🔸 Тамбовская область — 45

🔸 Астраханская область — 45

🔸 Республика Карелия — 44

🔸 Республика Тыва — 44

🔸 Владимирская область — 42

🔸 Липецкая область — 42

🔸 Республика Хакасия — 42

🔸 Республика Башкортостан — 41

🔸 Республика Мордовия — 39

🔸 Магаданская область — 38

🔸 Курганская область — 36

🔸 Тульская область — 35

🔸 Амурская область — 35

🔸 Республика Адыгея — 34

🔸 Республика Северная Осетия — 34

🔸 Псковская область — 30

🔸 Республика Татарстан — 26

🔸 Чувашская Республика — 26

🔸 Камчатский край — 25

🔸 Республика Марий Эл — 24

🔸 Смоленская область — 22

🔸 Севастополь — 20

🔸 Еврейская АО — 16

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 2

🔸 Ненецкий АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.