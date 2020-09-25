Почти девять тысяч случаев: вторая волна коронавируса в России
Фото pixabay.com
В России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса; умерли 169 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 985 человек.
🔸 Москва — 2424
🔸 Санкт-Петербург — 285
🔸 Московская область — 230
🔸 Ростовская область — 205
🔸 Нижегородская область — 186
🔸 Воронежская область — 171
🔸 Кемеровская область — 162
🔸 Свердловская область — 157
🔸 Ставропольский край — 151
🔸 Ханты-Мансийский АО — 147
🔸 Архангельская область — 141
🔸 Республика Коми — 139
🔸 Волгоградская область — 132
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 132
🔸 Саратовская область — 127
🔸 Ульяновская область — 125
🔸 Удмуртская Республика — 118
🔸 Красноярский край — 116
🔸 Самарская область — 112
🔸 Оренбургская область — 109
🔸 Алтайский край — 98
🔸 Пензенская область — 97
🔸 Краснодарский край — 96
🔸 Мурманская область — 93
🔸 Иркутская область — 92
🔸 Республика Крым — 90
🔸 Омская область — 89
🔸 Томская область — 89
🔸 Республика Саха (Якутия) — 87
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Новосибирская область — 82
🔸 Пермский край — 81
🔸 Тюменская область — 81
🔸 Забайкальский край — 80
🔸 Республика Калмыкия — 79
🔸 Хабаровский край — 79
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 77
🔸 Челябинская область — 76
🔸 Ленинградская область — 75
🔸 Республика Бурятия — 75
🔸 Кировская область — 72
🔸 Приморский край — 71
🔸 Белгородская область — 69
🔸 Республика Алтай — 66
🔸 Орловская область — 62
🔸 Калужская область — 61
🔸 Тверская область — 61
🔸 Калининградская область — 59
🔸 Ярославская область — 57
🔸 Ивановская область — 56
🔸 Брянская область — 54
🔸 Республика Ингушетия — 53
🔸 Курская область — 51
🔸 Новгородская область — 51
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 50
🔸 Вологодская область — 49
🔸 Сахалинская область — 48
🔸 Костромская область — 46
🔸 Рязанская область — 45
🔸 Тамбовская область — 45
🔸 Астраханская область — 45
🔸 Республика Карелия — 44
🔸 Республика Тыва — 44
🔸 Владимирская область — 42
🔸 Липецкая область — 42
🔸 Республика Хакасия — 42
🔸 Республика Башкортостан — 41
🔸 Республика Мордовия — 39
🔸 Магаданская область — 38
🔸 Курганская область — 36
🔸 Тульская область — 35
🔸 Амурская область — 35
🔸 Республика Адыгея — 34
🔸 Республика Северная Осетия — 34
🔸 Псковская область — 30
🔸 Республика Татарстан — 26
🔸 Чувашская Республика — 26
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Республика Марий Эл — 24
🔸 Смоленская область — 22
🔸 Севастополь — 20
🔸 Еврейская АО — 16
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Чукотский АО — 2
🔸 Ненецкий АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.
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