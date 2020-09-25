Подозреваемого в убийстве невесты новосибирца отправили в СИЗО

Фото СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области избрали меру пресечения местному жителю, которого подозревают в убийстве своей невесты; мужчина проведёт следующие два месяца в следственном изоляторе.

Подозреваемого в убийстве невесты жителя Новосибирской области отправили на два месяца в СИЗО. Об этом 1 октября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По версии следствия, 33-летний житель Коченёвского района 29 сентября убил 35-летнюю женщину.

«Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанёс своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Зайдя домой, мужчина продолжил избивать потерпевшую, после чего оттащил её тело к оврагу вблизи дома и скинул», — сказано в сообщении СК.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.