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Погода в Новосибирске на 1 октября: дождь и температура ниже нуля

сегодня 05:05

Фото Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет пасмурно и дождливо; температура утром может опуститься ниже нуля.

В четверг, 1 октября, в Новосибирске возможно похолодание утром ниже нуля. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём повысится до +6. Также в первой половине дня возможны небольшие осадки. Скорость ветра местами может достигать 8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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