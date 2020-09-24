Покупки россиян в интернет-магазинах резко подорожают
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Причина – снятие бонусов, введенных во время пандемии; россияне почувствуют разницу на своих кошельках уже с октября.
Покупки россиян в интернет-магазинах подорожают уже с 1 октября. Банки-эквайеры увеличивают комиссии на прием карт в онлайн-магазинах.
Во время первой волны пандемии коронавируса Центральный банк ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Меры действовали с 15 апреля по 30 сентября. Уже с 1 октября комиссии вырастут, что скажется и на ценах для конечных потребителей. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.
«Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях», — рассказали представители одного из крупных банков «РБК».
Повышение цен коснется всех владельцев карт Visa, Mastercard. У владельцев карт «Мир» также вырастут траты для всех категорий товаров, кроме медицинских.
Напомним, ранее мы рассказали, что кемеровчане за сутки перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.
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