«Портал в ад»: новосибирцев возмутила пропасть на пешеходном переходе
Фото pixabay.com и «АСТ-54»
На площади Маркса в Новосибирске появился рукотворный портал; вместо островка безопасности на пешеходном переходе зияет дыра.
Жителей мегаполиса возмутил провал, который сделали на пешеходном переходе в районе площади Карла Маркса. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Представляю вашему вниманию «островок опасности», который вдруг решили соорудить посреди пешеходного перехода на площади Маркса, подвергнув ещё большему риску пешеходов и автомобилистов», — написал подписчик сообщества.
По словам автора поста, данные сооружения появились накануне вечером и в темноте их не смогли разглядеть не только пешеходы, но и автомобилисты.
«На моих глазах внедорожник, пролетая через пешеходный переход, таранит установленные поребрики, ломая их, подлетает вверх и продолжает свой путь на космической скорости дальше.
Будь то легковушка с неопытным водителем за рулём — она вполне могла бы вылететь на тротуар, на котором стоят десятки человек в ожидании зелёного сигнала светофора (который, кстати, не работает)», — написал автор.
Напомним, в середине сентября в центре Новосибирска провалился асфальт.
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