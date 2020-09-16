«Портал в ад»: новосибирцев возмутила пропасть на пешеходном переходе

Фото pixabay.com и «АСТ-54»

На площади Маркса в Новосибирске появился рукотворный портал; вместо островка безопасности на пешеходном переходе зияет дыра.

Жителей мегаполиса возмутил провал, который сделали на пешеходном переходе в районе площади Карла Маркса. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Представляю вашему вниманию «островок опасности», который вдруг решили соорудить посреди пешеходного перехода на площади Маркса, подвергнув ещё большему риску пешеходов и автомобилистов», — написал подписчик сообщества.

По словам автора поста, данные сооружения появились накануне вечером и в темноте их не смогли разглядеть не только пешеходы, но и автомобилисты.

«На моих глазах внедорожник, пролетая через пешеходный переход, таранит установленные поребрики, ломая их, подлетает вверх и продолжает свой путь на космической скорости дальше.

Будь то легковушка с неопытным водителем за рулём — она вполне могла бы вылететь на тротуар, на котором стоят десятки человек в ожидании зелёного сигнала светофора (который, кстати, не работает)», — написал автор.

Напомним, в середине сентября в центре Новосибирска провалился асфальт.