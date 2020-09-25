Пособие 10000: многодетным семьям раздадут 50 миллиардов

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Малоимущим семьям с несколькими детьми положено отдельное пособие; его размер в среднем будет составлять чуть более 10 тысяч.

Власти выделят дополнительные средства на выплату пособий многодетным семьям из-за обновления списка получателей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В 36 регионов страны направят 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего в 2020 году на помощь многодетным семьям потратят 50,16 млрд рублей.

Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Оно будет выплачиваться до достижения малышом трёх лет.

В каждом регионе величина помощи будет зависеть от местного размера детского МРОТ. В среднем размер пособия составляет 10,4 тысячи рублей.

Напомним, просящих пособие 10000 в октябре обозвали «малоимущими».