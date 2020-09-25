Пособие 10000: просящих о выплате в октябре женщин обозвали крольчихами

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Не утихают споры вокруг петиции родителей, просящих о продлении денежных выплат на детей в октябре; некоторые россияне считают такую настойчивость неуместной и называют многодетных матерей крольчихами.

Петиция о продлении выплат 10 тысяч рублей на детей до 16 лет набрала уже более 270 тысяч подписей. Активность родителей пока не дала результата — власти так и не объявили о новой волне пособий, — зато такие семьи стали мишенью для критики и оскорблений. В сети из называют «малогребущими» и призывают «не ныть, а идти работать».

Один из пользователей заявил, что ему «надоели эти многодетные, нарожали как крольчихи». «Бесконечно орут, что им все должны», — поделился мнением мужчина.

Напомним, ранее многодетная мать резко ответила на упрёки в «выпрашивании пособий».