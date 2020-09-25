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Пособие 10000: регионам помогут с выплатой пособий многодетным семьям

сегодня 12:00

Фото pixabay.com

Малоимущим семьям выплачивают отдельное пособие; правительство будет помогать регионам в выполнении обязательств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил 76 регионов, которые будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

“На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет”, — говорится в сообщении.

Пособие на третьего и последующего ребёнка выплачивается малоимущим семьям, пока малыш не достигнет трёхлетнего возраста. В среднем его размер составляет 10000 рублей.

Напомним, многодетным семьям раздадут 50 млрд рублей.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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