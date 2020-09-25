Пособия и выплаты: кому отсрочили переход на карту «МИР» до конца года

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Срок перехода на карту «Мир» перенесли из-за пандемии коронавируса; в некоторых случаях можно вообще обойтись и без оформления новой карты.

Карта «Мир» нужна для получения пособий и выплат. Центробанк продлил сроки перехода на новую платёжную систему до 31 декабря.

Как сообщила директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, решение связано с пандемией коронавируса и касается получателей пенсий, пособий и выплат.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту “Мир” и уже ими пользуются. Но есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить срок перехода до конца этого года, то есть до 31 декабря», – сказала Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснила представитель Банка России, на карту «Мир» с 2021 года будут зачисляться пенсии и другие выплаты из Пенсионного фонда России, такие как пособия по беременности и родам, выплаты на ребёнка в возрасте трёх-семи лет, а также выплаты при рождении третьего ребёнка и последующих детей.

Не получать карту «Мир» могут те, кто при подаче заявления выбрал получать деньги наличными по почтовому переводу и на счёт в банке, который не привязан ни к какой карте, то есть на сберкнижку.

Напомним, карта «МИР» даст получателям несколько преимуществ, в том числе большой кэшбэк.