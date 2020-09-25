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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособия на карту «Мир»: перечень соцвыплат скорректирован в октябре

сегодня 16:22

Фото Pixabay.com

Скорректирован перечень соцвыплат, которые с 1 октября будут переводить на карты «МИР»; некоторым категориям получателей сроки продлили.

В список выплат, которые должны будут перечисляться на карту национальной платежной системы с 1 октября 2020 года, вошли:

  • выплаты, установленные законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;
  • пособие по безработице;
  • ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в регионе;
  • ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;
  • выплаты за воздействие радиации.

Напомним, планировалось, что требование распространится и на пенсии с 1 октября, но Центробанк разрешил пожилым людям окончательно завершить переход на национальную платежную систему к 1 января 2020 года.

Автор:
Олеся Сметанникова

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