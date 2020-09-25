Пособия на карту «Мир»: перечень соцвыплат скорректирован в октябре
Фото Pixabay.com
Скорректирован перечень соцвыплат, которые с 1 октября будут переводить на карты «МИР»; некоторым категориям получателей сроки продлили.
В список выплат, которые должны будут перечисляться на карту национальной платежной системы с 1 октября 2020 года, вошли:
Напомним, планировалось, что требование распространится и на пенсии с 1 октября, но Центробанк разрешил пожилым людям окончательно завершить переход на национальную платежную систему к 1 января 2020 года.
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