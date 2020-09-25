Продуктовые магазины и салоны красоты закрывают в Москве из-за коронавируса

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В Москве после ужесточения масочного и перчаточного режима массово закрывают магазины; замки на дверь уже повесили 62 торговые точки.

В Москве из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима временно закрыли 62 детских и продуктовых магазина, а также салона красоты. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — сообщил Немерюк.

Чиновник уточнил, что проверку предприятий торговли и услуг на предмет соблюдения режима проводят сотрудники департамента торговли услуг, Роспотребнадзора и полиции на протяжении почти пяти месяцев.

Напомним, в Новосибирской области масочный режим продлили до 31 октября.