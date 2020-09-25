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Противопоказания: врач-онколог заявила о вреде молочных продуктов

сегодня 15:12

Фото pixabay.com

Молочные продукты полезны далеко не всем; противопоказания к употреблению молока и кефира назвала врач-онколог.

Онколог-проктолог Елена Смирнова рассказала о вреде молочных продуктов, сообщает издание «Актуальные новости». По словам врача, молоко и кефир могут стать причиной расстройства желудочно-кишечного тракта.

Елена Смирнова отметила, что употребление молочных продуктов противопоказано людям с лактозной недостаточностью. Последствием этого могут быть расстройство кишечника, вздутие, диарея и несварение.

«При лактозной недостаточности в кишечник поступает непереработанная лактоза, которая входит в состав молочных продуктов. В итоге кишечная микрофлора начинает производить углекислый газ, молочную кислоту и воду», — уточнила специалист.

Она также рассказала, что людям с непереносимостью лактозы необходимо внимательно относиться не только к молоку и кефиру, но и к различным сырам, сливкам и другим молочным продуктам. Кефир не стоит употреблять при хроническом гастрите и энтерите.

«Молочные продукты могут нести как пользу, так и вред, поэтому нужно оценивать все индивидуальные особенности, принимая решение о включении их в свой рацион», — подчеркнула Смирнова.

Напомним, вчера стало известно о том, какой вред организму могут нанести занятия йогой.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

врач
молоко
кефир
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