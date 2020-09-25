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Психиатрическую больницу в Кузбассе посетил коронавирус

сегодня 01:57

Фото pixabay.com

Как минимум один человек из персонала психлечебницы в Ленинск-Кузнецком болен COVID-19; вместо изоляции и госпитализации его отправили домой.

В сети «Вконтакте» появилось сообщение, предположительно от сотрудницы ленинск-кузнецкой психиатрической больницы о том, что как минимум одна женщина из медперсонала больна коронавирусом, обнаруженным при тестировании. Об этом сообщает Сибдепо.

В региональном Роспотребнадзоре частично подтвердили появившуюся в соцсети информацию, пояснив, что идёт эпидемиологическое расследование в больнице. Как минимум, одно заболевание выявлено, но вспышки эпидемии нет, данные уточняются.

Напомним, 30 сентября опубликованы признаки заболевания коронавирусом, после которых нужно ехать в больницу.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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