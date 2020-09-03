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Птичий грипп свирепствует в 16 районах Омской области

сегодня 15:02

Фото pixabay.com

В Омской области остаётся напряжённой ситуация с птичьим гриппом; в настоящее время заболевание выявлено в 16 районах.

Несмотря на снятие ограничительных мер в некоторых населённых пунктах, ситуация по гриппу птиц в Омской области остаётся напряжённой. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на начальника Главного управления ветеринарии региона Владимира Плащенко.

С 12 августа грипп птиц зарегистрирован в 16 муниципальных районах Омской области, в 27 населённых пунктах, в ЗАО «Иртышская птицефабрика», одном КФХ, 35 ЛПХ.

Продолжается вакцинация птицы в подворьях. В угрожаемой зоне и зоне наблюдения против гриппа привито 112,8 тысяч голов домашней птицы.

В населённых пунктах, где сняты ограничительные мероприятия, владельцам ЛПХ разрешили завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм.

Напомним, в начале сентября птичий грипп зарегистрировали в Тюменской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
птичий грипп

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