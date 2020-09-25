Пугающий рост: в Новосибирске за сутки – 82 новых заражения коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё 82 человека в Новосибирской области за сутки заразились коронавирусом; в стационарах умерли 5 пациентов.

Количество выявленных случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 229. За последние сутки заразили 82 человека. Об этом 1 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Также стало известно о смерти ещё пяти пациентов.

«Скончались мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет и женщина, ей было 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека», — сказали в штабе.

В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.