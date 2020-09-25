Путин дал приказ: с 1 октября стартует осенний призыв в армию

Фото пресс-служба президента России

Коронавирус не сорвёт мобилизационные планы Минобороны; войска пополнятся 128 тысячами новобранцев.

В нынешнем году осенний призыв пройдёт, как и всегда, с 1 октября по 31 декабря. Указ об этом подписал в последний день сентября российский президент Владимир Путин. Согласно документу, призыву подлежат 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Также будут уволены из рядов Российской армии те, чей срок службы окончен. Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, 27 сентября армия Азербайджана начала наступление на Нагорный Карабах.