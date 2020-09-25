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Радикальное изменение имиджа: Конор Макгрегор шокировал поклонников новыми снимками

сегодня 17:06

Фотографии из аккаунта thenotoriousmma социальной сети Instagram

Бывший чемпион UFC удивил фанатов сменой имиджа; в новом образе Макгрегор ещё более брутален.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор шокировал поклонников радикальной сменой имиджа. Спортсмен опубликовал три фотографии в своём аккаунте Instagram.

На снимках Конор Макгрегор предстал побритым налысо и без бороды.

Некоторые фанаты ирландца отметили, что им будет не хватать его бороды. Однако большинство выразили восхищение новым образом бойца, ещё больше подчёркивающим его брутальность.

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел всего четыре поражения.

Напомним, 26 сентября вопреки ранее сделанному заявлению о завершении карьеры Макгрегор анонсировал бой с Мэнни Пакьяо.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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фото
Макгрегор
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имидж

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