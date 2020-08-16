Раскрыта польза перца чили в борьбе с диабетом

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Перец чили – не только пикантное блюдо; он весьма полезен в профилактике многих болезней, включая диабет.

Зелёный перец чили ускоряет обмен веществ, отмечался «разгон» метаболизма на 50% через три часа после еды. Хороший обмен веществ помогает сжигать жир и худеть, что, в свою очередь, снижает риски возникновения диабета. При диабете чили снижает уровень сахара в крови и не даёт ему скакать, серьёзно улучшая состояние диабетика. Об этом сообщает MSN.

Кроме того, зелёный чили прочищает носовые пазухи и улучшает ситуацию со слизистой оболочкой носа; снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и простуды. Ещё чили помогает высвобождению эндорфинов, что повышает настроение.

Напомним, 16 августа стало известно о профилактическом воздействии зелёного чая на мозг.