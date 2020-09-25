«Ростелеком» наградил победителей юбилейного конкурса журналистов «Сибирь.ПРО»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» поздравил лауреатов XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проходил при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; в этом году корреспонденты сибирских СМИ представили на суд экспертов 944 заявки, что стало рекордом за 15 лет проекта.

Церемония награждения прошла 28 сентября с участием руководителей предприятий-партнёров и членов жюри. Награды получили 37 журналистов электронных, печатных и сетевых СМИ, признанные лучшими в 19 номинациях.

«Показатель высокого мастерства СМИ Сибири — умение заострить внимание на актуальных вопросах, требующих незамедлительной реакции со стороны общества и принятия нестандартных управленческих решений. При этом настоящий журналист должен оставаться неравнодушным и искренним, чтобы донести до аудитории подлинную историю о героях, которые живут рядом с нами», — сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Компания «Ростелеком» как генеральный партнёр проекта в этом году традиционно поддержала две номинации конкурса, победителей в которых наградил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами. В категории «Цифровая Сибирь», посвящённой развитию отрасли телекоммуникаций, лучшим стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 из Новосибирска Игорь Смольников с материалом «Пандемия ускоряет оцифровку».

Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди печатных СМИ одержала Нина Кремницер из газеты «Иркутск». Жюри отметило её спецпроект о молодых людях, сумевших сделать хобби успешным бизнес-проектом. Среди журналистов электронных СМИ в этой категории первой стала корреспондент красноярской телекомпании «Енисей» Александра Арепьева с сюжетом «Молодой боксёр из деревни три года на попутках ездил на тренировки в Ачинск».

«Всё больше медийного пространства сегодня занимают темы инноваций и цифровизации. Технологии проникают в разные сферы. Они дают безопасность, комфорт, экономят время и деньги, а также дарят эмоции и впечатления. Темы эти сложные и непростые для понимания. Но благодаря журналистскому мастерству, умению лаконично и доступно объяснять технологичные вещи становится понятно, что такое биометрия или промышленный интернет и как они служат обществу», — отметил на награждении Вячеслав Куц.

Полпред президента Сергей Меняйло также вручил макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком» благодарность за многолетнюю поддержку конкурса и за вклад в развитие единого информационного пространства Сибирского федерального округа.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящён профессионалам в различных отраслях и делается для профессионалов медиаиндустрии. Оператор конкурса — «Сибирский окружной информационный центр». За 15 лет в проекте приняли участие более 600 средств массовой информации и около 4 тысяч журналистов со всей Сибири.