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Селфи в ночи: пьяная девушка упала в воду, поскользнувшись на береговой плите в Новосибирске

сегодня 12:58

Фото pixabay.com

Незапланированным купанием обернулось для пары молодых людей в Новосибирске ночная прогулка; делая фото, девушка поскользнулась и упала в воду.

Вечерняя прогулка молодых людей в Советском районе Новосибирска едва не обернулась трагедией. Делая фото на берегу, девушка поскользнулась и упала с плиты в воду. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

В службе уточнили, что спутник, вытаскивая девушку на плиты, тоже упал в воду и не мог выбраться самостоятельно. Однако к приезду спасателей парочка уже была на суше.

«Как выяснилось, 26-летний мужчина и 20-летняя девушка находились в состоянии алкогольного опьянения. С ними проведена профилактическая беседа. Молодые люди переданы сотрудникам полиции», — добавили в МАСС.

Напомним, ранее спасатели уговорили стоявшего на оконном карнизе 9-го этажа мужчину вернуться в квартиру.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
спасатели

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