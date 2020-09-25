Школьные каникулы в Новосибирской области начнутся раньше

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Каникулы в Новосибирске могут начаться с 20 октября; причиной назвали рост заболеваемости коронавирусом.

Школьные каникулы в Новосибирской области могут начаться раньше. Такое заявление сделал министр образования Сергей Федорчук.

По словам министра, в настоящее время в школах региона удалось не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом. В то же время власти рассматривают вопрос об отправке детей и учителей на отдых раньше обычного. Вариант как в Москве, где мэр Сергей Собянин отправил детей на каникулы уже с 5 октября, в Новосибирской области пока реализован не будет. Однако дети могут отправиться на каникулы уже с 20 октября.





В настоящее время на карантин в целом по региону отправлены около сотни классов, в которых выявили заражённых коронавирусом детей и учителей.

На контроле министерства образования Новосибирской области находятся 88 школ, среди них около 45 случаев заболевания COVID-19 среди педагогического состава. Также в списке заражённых значатся около 60 детей.

Ранний старт каникул даст возможность отдохнуть и учителям, и детям.



Напомним, ранее в Москве всех школьников внепланово отправили на двухнедельные каникулы из-за коронавируса.