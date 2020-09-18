Силовики не стали возбуждать дело о терроризме в отношении красноярской школьницы

Фото скр

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении 14-летней школьницы из Красноярска; ранее она провела две недели в психоневрологическом диспансере.

В отношении 14-летней школьницы из Красноярска Алёны Прокудиной не будут отказались возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом 1 октября в своём телеграм-канале со ссылкой на постановление Следственного комитета по Красноярскому краю сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Следствие не нашло состава преступления, пишет юрист.

«В Красноярске завершилась нашумевшая история 14-летней Алены Прокудиной. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), сообщает адвокат Агоры Владимир Васин со ссылкой на соответствующее постановление», — пишет Чиков.

Ранее сообщалось, что 24 августа в дом к Алёне Прокудиной с обыском пришли силовики. Следствие усматривало в её действиях признаки оправдания терроризма — школьница была подписана на сообщество, посвящённое массовым убийствам в американской школе «Колумбайн».

Алёну Прокудину отправили в психоневрологический диспансер под предлогом того, что в противном случае она может что-то сделать в отношении себя или окружающих её людей. В общей сложности девушка провела в лечебнице две недели.

Напомним, ранее в Новосибирске начали судить за экстремизм местного жителя с татуировкой Гитлера.