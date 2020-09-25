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Сирены тревоги завоют в Новосибирске

сегодня 11:28

PIXABAY.COM

Население просят не паниковать; запуск сирен планируется 2 октября

В Новосибирске завоют сирены тревоги. Запуск систем оповещения пройдет 2 октября.

Традиционная проверка работы сирен пройдет с 10:30 до 10:50, сообщили в мэрии. Кроме сирен власти города также запустят сигнал «Внимание всем» и речевое сообщение.

Также в рамках проверки системы оповещения пройдет теле и радиоперехват. Ожидаемое время – с 15:15 до 15:25.

Население просят не паниковать и заниматься повседневными делами.

Напомним, ранее мы сообщали об аналогичной проверке сирен по всей Сибири.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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