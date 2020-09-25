Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Следком объявил в розыск пропавшего в Бердске ребёнка

сегодня 14:53

Фото СК по НСО

Следственный комитет по Новосибирской области распространил ориентировку на пропавшего мальчика; ребёнок ушёл из дома ещё 25 сентября.

Следственным отделом по городу Бердску СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливается местонахождение без вести пропавшего Кузнецова Алексея Романовича, 08.04.2008 года рождения.

По имеющейся информации, 25 сентября 2020 года мальчик ушёл из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 140 см, волосы русые.

Был одет: штаны чёрного цвета, ветровка с капюшоном синего цвета, кепка серого цвета Supreme, кроссовки разноцветные Puma.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Напомним, в Новосибирске объявили в розыск несовершеннолетнюю блондинку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Бердск
поиски пропавших
Следственный комитет
ребёнок пропал

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128765
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39424
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32150
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30030
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29717
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23666
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22627
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле