Следком объявил в розыск пропавшего в Бердске ребёнка

Фото СК по НСО

Следственный комитет по Новосибирской области распространил ориентировку на пропавшего мальчика; ребёнок ушёл из дома ещё 25 сентября.

Следственным отделом по городу Бердску СУ СК России по Новосибирской области в рамках проводимой доследственной проверки устанавливается местонахождение без вести пропавшего Кузнецова Алексея Романовича, 08.04.2008 года рождения.

По имеющейся информации, 25 сентября 2020 года мальчик ушёл из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 140 см, волосы русые.

Был одет: штаны чёрного цвета, ветровка с капюшоном синего цвета, кепка серого цвета Supreme, кроссовки разноцветные Puma.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Напомним, в Новосибирске объявили в розыск несовершеннолетнюю блондинку.