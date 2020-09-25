Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с участием сотрудника ГУФСИН

Фото из открытых источников

В Новосибирске сотрудник колонии сбил пешехода; следователи возбудили уголовное дело.

Следственные органы Новосибирской области ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в Заельцовском районе 29 сентября. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, 29 сентября 2020 года около 21 часа 17 минут сотрудник колонии, следуя на личном автомобиле со стороны Пашинского шоссе в сторону улицы Богдана Хмельницкого Калининского района, в районе дома 1/5 по улице Тайгинской совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. После совершения ДТП водитель вызвал скорую помощь, однако по дороге в медицинское учреждение потерпевший скончался.

«Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей транспортных средств, проезжавших в указанный период времени в данном районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия», — говорится в сообщении.

Обратиться с информацией можно по телефону и.о. руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела: 8-913-959-77-87 либо дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39, либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, подозреваемого в убийстве невесты новосибирца отправили в СИЗО.