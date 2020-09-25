Следователи разбираются в загадочном убийстве на ферме в Ленобласти

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В Тосненском районе обнаружили труп мужчины; полиция выясняет обстоятельства убийства.

Вчера, 29 сентября, за фермой в посёлке Сельцо около 11:50 было найдено тело молодого человека с огнестрельным ранением с правой стороны. На место находки выехала дежурная группа.

Убитым оказался уроженец Псковской области 1986 года рождения, проживавший в посёлке Любань (Тосненский район).

Об этом сообщил ЛенТВ24 источник в правоохранительных органах.

Напомним, 30 сентября в Новосибирске на стройке погиб рабочий.