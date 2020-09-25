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Сорокалетний мужчина умер в Новосибирске от коронавируса

сегодня 13:18

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новосибирские медики сообщили ещё о пяти смертях от коронавируса; среди умерших – сорокалетний мужчина.

Пять пациентов инфекционных клиник Новосибирской области скончались от коронавируса. В оперативном штабе региона 1 октября раскрыли возраст новых жертв COVID-19.

«Это четверо мужчин, самому молодому из которых было 40 лет. Другим умершим — 60, 80 и 88 лет. Также скончалась 82-летняя женщина», — уточнили в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

Сегодня в отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

За сутки в области выявлено 82 новых случая заражения коронаврусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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