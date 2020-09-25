Сорокалетний мужчина умер в Новосибирске от коронавируса
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Новосибирские медики сообщили ещё о пяти смертях от коронавируса; среди умерших – сорокалетний мужчина.
Пять пациентов инфекционных клиник Новосибирской области скончались от коронавируса. В оперативном штабе региона 1 октября раскрыли возраст новых жертв COVID-19.
«Это четверо мужчин, самому молодому из которых было 40 лет. Другим умершим — 60, 80 и 88 лет. Также скончалась 82-летняя женщина», — уточнили в штабе.
Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.
Сегодня в отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.
За сутки в области выявлено 82 новых случая заражения коронаврусом.
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