Сорокалетний мужчина умер в Новосибирске от коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новосибирские медики сообщили ещё о пяти смертях от коронавируса; среди умерших – сорокалетний мужчина.

Пять пациентов инфекционных клиник Новосибирской области скончались от коронавируса. В оперативном штабе региона 1 октября раскрыли возраст новых жертв COVID-19.

«Это четверо мужчин, самому молодому из которых было 40 лет. Другим умершим — 60, 80 и 88 лет. Также скончалась 82-летняя женщина», — уточнили в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

Сегодня в отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

За сутки в области выявлено 82 новых случая заражения коронаврусом.