Торговые ворота Сибири: губернатор Травников открыл крупный распределительный центр в Новосибирской области

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Глава региона принял участие в церемонии открытия распределительного центра розничной сети «Магнит»; запуск объекта позволит создать новые возможности для товаропроизводителей Новосибирской области.

Андрей Травников поздравил всех коллег и партнёров с очередным крупным логистическим инвестиционным проектом, реализованным на территории региона. «По своему расположению, по возможностям транспортной инфраструктуры Новосибирск – это торговые ворота всей Сибири. Современная торговля – это не прежние базы снабжения и продовольственные склады. Это современные производства, которые меняются на глазах благодаря развитию логистики, цифровым решениям, прогрессивным управленческим механизмам. Сегодня мы участвуем в открытии логистического центра крупнейшей торговой сети страны. Новосибирская область находится в авангарде трансформации современной логистики, торговли, распределения товаров, необходимых для жителей огромных территорий. Вместе с автотранспортным предприятием новый центр – это почти тысяча новых рабочих мест. Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, даёт толчок к развитию наших производителей – в первую очередь сельхозпроизводителей, переработчиков. Только за два года доля местных товаров на полках магазинов «Магнит» выросла с 14 до 32 процентов, а хлеба и хлебобулочных изделий – почти до 100 процентов, молока и мяса птицы – до 50 процентов. На полках магазинов «Магнит» всегда можно найти товары знакомых и любимых новосибирцами производителей. Уверен, наше долгосрочное партнёрство продолжится и в дальнейшем», – подчеркнул губернатор.

Общая площадь центра составляет более 40 000 кв. м. Он будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» Новосибирской области и Алтайского края. В работе объекта используются передовые технологии для отгрузки, хранения и транспортировки продукции. Появление нового комплекса позволило создать в регионе 700 рабочих мест. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.

Розничная сеть последовательно расширяет сотрудничество с новосибирскими предприятиями. Так, объём локальных поставок в 2019 году составил более 9 млрд руб. с учётом объёмов местной продукции, реализуемой за пределами региона. Доля местных поставщиков, а сегодня их уже более 100, в общем ассортименте составляет около 32 % (хлеб и хлебобулочные изделия – 98 %, птица – 50 %, молоко – 47 %, мясная гастрономия – 38 %, замороженная продукция – 28 %). За последние два года доля местных производителей на полках Новосибирской области выросла более чем в два раза.

Напомним, в сентябре Андрей Травников дал старт строительству в Новосибирской области завода PepsiCo по производству снеков.