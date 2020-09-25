Учёный рассказал о главной ошибке заразившихся коронавирусом

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В центре Гамалеи рассказали о главной ошибке людей, заболевших коронавирусом; речь идёт об опасности самолечения.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев назвал самолечение главной ошибкой больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Национальную службу новостей".

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", — цитирует издание Зуева.

Напомним, 30 сентября в Новосибирской области от коронавируса были привиты первые медики.