Утро начинается не с кофе: Новосибирск парализовали пробки на обоих берегах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот «Яндекс.Пробки»

Первый день октября в Новосибирске начался с огромных пробок; стоят и правый, и левый берега.

Утром 1 октября Новосибирск сковали пробки. По данным сервиса 2ГИС, в Заельцовском районе Новосибирска две аварии остановили движение на Кропоткина и на площади Калинина. Традиционно стоят Красный проспект, Кирова и Большевистская.

Также утренняя пробка отмечена на проспекте Дзержинского, Волочаевской, Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Добролюбова и на Восходе. Стоят Мочищенское шоссе, Кедровая и Объединения.

Левый берег парализован почти целиком. В один большой затор встали Октябрьский мост, площадь Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Традиционная утренняя пробка на «тёщином языке».

Напомним, в Новосибирске сузили проезд между площадями Труда и Энергетиков.