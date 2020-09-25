Узбекистан открыл границы для иностранных туристов

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Сняты ограничения на въезд иностранцев в Узбекистан; гостям страны предстоит прохождение тестов на COVID-19.

Узбекистан снимает ограничения на въезд в страну и открывает продажу туров для иностранцев, сообщает «МИР 24».

В группах должно быть не более 15 человек, а турфирмы обязаны организовать всем гостям прохождение тестов на коронавирус.

Тем, кто едет в Узбекистан самостоятельно из стран СНГ, Эмиратов и Евросоюза, необходимо иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Напомним, вчера власти Пхукета заявили о подготовке к приёму иностранных туристов.