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В Алтайском крае продлили режим самоизоляции

сегодня 11:49

Фото pixabay.com

Пожилым и людям и лицам с хроническими заболеваниями в Алтайском крае продлили режим самоизоляции; он будет действовать до середины ноября.

Режим самоизоляции в Алтайском крае продлён для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщает правительство региона. Ограничения продлены до 14 ноября.

«Врио главы региона Виталий Снесарь внес изменения в указ губернатора об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавируса. С 4 октября по 14 ноября гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся на территории Алтайского края, продлевается соблюдение режима самоизоляции», — говорится в сообщении правительства края.

Людям, попавшим под новые ограничительные меры, нельзя покидать место жительства, кроме как для обеспечения жизненно важных потребностей.

Новый указ также рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести по возможности посменный режим работы. Изменения вступают в силу с 1 октября.

Напомним, губернатор Алтайского края обратился к жителям региона из больничной палаты, где лечится от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус
режим самоизоляции

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