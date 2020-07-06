В Нижегородской области семилетняя девочка сломала руку на детской площадке: мать винит покрытие

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Казалось бы, что может быть безопаснее игр на детской площадке, да под присмотром мамы; но небрежность изготовителей привела к драме.

На Бору Нижегородской области прогулка семилетней девочки с мамой закончилась в травмпункте. Во время игры на детской площадке ребёнок сломал руку, сообщает «Открытый Нижний». Девочка сорвалась с колец и упала на бетон, который заменяет мягкое резиновое покрытие, которое должно быть по техрегламенту.

Женщина не снимает с себя часть вины в произошедшем – зачем она пустила дочь играть на некондиционной площадке – и просит закрыть площадку для посещения до тех пор, пока не будут проведены все необходимые работы.

Как сообщили "Открытому Нижнему" в пресс-службе администрации Бора, площадка, действительно, ещё не завершена. Территория ограждается, но ограждение кто-то снимает.

Напомним, 6 июля пенсионерка в Ленобласти измазала фекалиями детские качели.