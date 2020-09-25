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В Новосибирск надолго придёт снег

сегодня 16:10

Фото pixabay.com

Новосибирцев ждёт мощный снегопад; температура воздуха периодически будет минусовой.

Синоптики прогнозируют, что следующая неделя будет снежной. По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег будет идти каждый день в период с 5 по 10 октября.

Самые снежные дни будут 5 и 6 октября. Столбик термометра в эти даты опустится до -2 градусов.

В целом температура воздуха на следующей недели будет в районе -1...+2 градусов. Ожидаются пасмурные дни, только в воскресенье, 11 октября, прогнозируют солнечную погоду.

Напомним, в Новосибирске 29 сентября выпал первый снег.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
снегопад

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