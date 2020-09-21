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В Новосибирске объявили в розыск водителя: он сбил пешехода и скрылся

сегодня 09:46

Фото pixabay.com и ГИБДД по Новосибирску

ГИБДД Новосибирска объявила в розыск неизвестного водителя на неизвестном автомобиле; он сбил человека в Калининском районе.

Вечером 30 сентября в Калининском районе Новосибирска неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Тюленина со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Родники, у дома 14 по улице Тюленина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате 46-летний пешеход с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение.

Водитель с места ДТП скрылся. Всех, кому известно о факте данного происшествия, ГИБДД просит сообщить обстоятельства наезда и данные об автомобиле по телефонам 232-23-51 или 232-23-21.

Напомним, 21 сентября водитель «Газели» сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГИБДД
новосибирск
наезд на пешеходов

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