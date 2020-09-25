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В Новосибирске подозрительного вида мужчина пытался блокировать в лифте девочку: его спугнула соседка

сегодня 00:46

Фото скриншот с видео ACT 54

Осень активизирует психические отклонения, но нельзя все инциденты списывать на неадекватных людей; в подъезде новосибирской многоэтажки мужчина с неизвестными целями пытался удержать девочку в лифте.

В Заельцовском районе Новосибирска, на улице Жуковского произошёл странный инцидент. Подозрительно выглядящий мужчина зашёл в подъезд вслед за девочкой и блокировал двери лифта, где был ребёнок, не давая ему уехать.

Ролик появился в опубликован в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» и такое же видео прислали в редакцию читатели «МК в Новосибирске».

Дальнейшему негативному развитию событий помешала соседка, вошедшая в подъезд с маленьким ребёнком. Мужчина разблокировал девочку и ушёл.

Написано заявление в полицию. Как сообщает «МК в Новосибирске», возможно – это эпизод серии однотипных происшествий. Ранее подобная ситуация была в этом же районе города, но на улице Плановой.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области подтвердила инцидент на Жуковского. Более того, личность мужчины установлена, он задержан и даёт показания.

Напомним, 30 сентября вынесен приговор в Новосибирске по дерзкому ограблению ломбарда.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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