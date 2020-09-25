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В Новосибирске снова открыли ковидный госпиталь в 25-й медсанчасти

сегодня 17:15

Фото из открытых источников

Ещё одна новосибирская больница будет работать с больными коронавирусом; об этом сообщил глава регионального минздрава.

В Новосибирске увеличивается коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга с журналистами. Ковидных больных снова начнёт принимать 25-я медсанчасть.

Кроме медсанчасти 25 с ковидными больными работают больница № 11, больница № 3 и один из корпусов больницы № 1.

Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили 82 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
коронавирус

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