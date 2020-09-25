В Новосибирске «Вектор» закончил клинические испытания антикоронавирусной вакцины
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Много вакцин не бывает; новосибирские учёные прошли очередной этап на пути к выпуску прививки от коронавируса.
На новосибирском «Векторе» завершены клинические испытания антикоронавирусной вакцины, о чём глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире НТВ 30 сентября.
В начале лета перспективы связывали с тремя прототипами вакцины. Они прошли испытания на нескольких видах животных, после чего в конце июля перешли на прививки добровольцам, это стало началом клинических испытаний.
Напомним, 26 сентября в России начался возврат к ограничениям из-за коронавируса.
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