В Новосибирском минздраве рассказали о состоянии медиков после прививки от коронавируса

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Первые прививки против коронавируса в Новосибирской области поставили врачам и медсёстрам инфекционного госпиталя больницы № 12; все получившие вакцину медработники чувствуют себя хорошо.

Врачи и медсёстры инфекционного госпиталя больницы № 12 в Новосибирске чувствуют себя хорошо после введённой накануне вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областной минздрав.

Как объяснила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева, в первую очередь будут вакцинироваться медработники, поскольку это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день.

«Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы. Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с коронавирусом — и сам заразиться, и заразить других пациентов», – отметила Татьяна Ивлева.

Первые прививки в регионе были поставлены 30 сентября. На сегодняшний день ни у кого побочных эффектов не появилось. Если и дальше все будет в порядке, то через три недели добровольцам поставят второй компонент вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что новая вакцина двухкомпонентная — каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели.