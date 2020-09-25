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В России пересчитают привитых и переболевших коронавирусом

сегодня 11:15

Фото pixabay.com

В РФ планируют создать единый реестр с информацией о переболевших COVID-19; в него также включат сведения о привитых от коронавируса.

В России создадут единый реестр данных о переболевших коронавирусом и привитых от него. Об этом сообщили в Минздраве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании общей закрытой базы данных, в ней будет собрана информация о привитых от коронавируса и о перенёсших его россиянах.

«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», – пояснил Мишустин.

Предполагается, что в реестре будет храниться информация, полученная из наблюдения за ходом болезни. Разместить данные в закрытом ресурсе смогут и сами россияне, пользуясь сайтом Госуслуги.

Напомним, в Новосибирской области медиков начали прививать от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Россия
коронавирус

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