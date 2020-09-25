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В России продлили туристический кешбэк и изменили его условия

сегодня 14:26

Фото pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил туристический кешбэк до 10 января; теперь не обязательно брать путёвку на четыре ночи.

Программу туристического кешбэка продлили в России до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина РФ.

По новым условиям продолжительность тура сокращается до двух ночей, а минимальная стоимость путёвки не ограничивается. Максимальный возврат затраченных средств вместо прежних 15 тысяч составит 20 % от стоимости тура, но не более 20 тысяч.

Обязательной остаётся оплата тура картой «Мир». На неё же будет возвращаться кешбэк в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Напомним, накануне Пхукет заявил о готовности принимать иностранных туристов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

туристы
Россия
кешбэк

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