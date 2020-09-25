В табачной индустрии уверены: через десять лет люди откажутся от курения
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К будущему готовятся не только представители IT-индустрии или биомеда; табачные компании прогнозируют перемену в употреблении табака.
Исследователи американской табачной компании Philip Morris пришли к выводу, что максимум через 15 лет люди бросят курить, через 10 – точно, но перейдут на иные формы потребления табака. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Руководитель компании Андре Каланцопулос заявил, что курение – худший вариант употребления никотина и нужно стимулировать граждан отказываться от этой вредной привычки, в том числе — с участием властей.
а этого можно будет добиться с помощью правильного государственного стимулирования и поддержки граждан от властей. Сама Philip Morris прорабатывает альтернативные способы употребления никотиносодержащих веществ.
В мире уже 11 млн человек перешли на заменители сигарет.
Напомним, 28 сентября причиной нескольких пожаров в Новосибирске стало курение.
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