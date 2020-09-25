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В табачной индустрии уверены: через десять лет люди откажутся от курения

сегодня 01:20

Фото pixabay.com

К будущему готовятся не только представители IT-индустрии или биомеда; табачные компании прогнозируют перемену в употреблении табака.

Исследователи американской табачной компании Philip Morris пришли к выводу, что максимум через 15 лет люди бросят курить, через 10 – точно, но перейдут на иные формы потребления табака. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Руководитель компании Андре Каланцопулос заявил, что курение – худший вариант употребления никотина и нужно стимулировать граждан отказываться от этой вредной привычки, в том числе — с участием властей.

а этого можно будет добиться с помощью правильного государственного стимулирования и поддержки граждан от властей. Сама Philip Morris прорабатывает альтернативные способы употребления никотиносодержащих веществ.

В мире уже 11 млн человек перешли на заменители сигарет.

Напомним, 28 сентября причиной нескольких пожаров в Новосибирске стало курение.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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