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В Тюмени выясняют обстоятельства гибели ребёнка на пожаре

сегодня 02:31

Фото из открытых источников

Четверо маленьких тюменцев находились дома одни, когда вспыхнул пожар; троих спасли из огня соседи.

Пожар в жилом доме в СНТ «Малинка», что в Тюмени, разгорелся 30 сентября. Соседи успели вытащить троих несовершеннолетних, находившихся в доме без взрослых. Тело погибшего четвёртого ребёнка обнаружили сотрудники МЧС, погасив огонь. Об этом пишет «Наш город».

В СУ СК России по Тюменской области начали расследование обстоятельств гибели ребёнка. Кроме того, будут проверены условия жизни детей. Выжившим малышам оказана необходимая помощь.

Напомним, 30 сентября высказана версия, что пожар в гостинице «Император» в Новосибирске устроили дети.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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