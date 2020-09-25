В зоне риска дети и пожилые: работающих пенсионеров Москвы отправляют по домам
Фотографии с сайтов pixabay.com и sobyanin.ru
Мэр подчеркнул, что в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи; на удалённую работу отправят всех сотрудников старше 65 лет.
Сергей Собянин сегодня подписал новый указ, согласно которому с 5 октября требование перевода на удалённую работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на работу из дома не менее 30 % своих сотрудников.
В Москве с каждым днём увеличивается количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме – более 1,5 тысяч человек.
Собянин подчеркнул, что в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.
Доля детей среди заболевших впервые превысила 19 %.
Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15 %, то в сентябре она выросла до 20-25 %.
Поэтому, согласно указу, на удалённую работу предстоит отправить и всех сотрудников старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.
Исключение из этого правила – только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
Требования о переходе на удалённую работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придётся принимать более тяжёлых решений. Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких», — заключил Сергей Собянин.
Напомним, ранее был опубликован полный текст сегодняшнего указа Собянина.
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