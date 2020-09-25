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Врач назвала причины возникновения диабета

сегодня 13:04

Фото pixabay.com

Эндокринолог назвала факторы, влияющие на развитие диабета; на заболевание могут указывать проблемы с сосудами.

Лишний вес и наследственность могут стать факторами возникновения диабета. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ольгу Никольскую.

По её мнению, на подверженность диабету могут указать лишний вес и наличие этого заболевания у родственников (дедушек, бабушек, родителей).

При появлении диабета первыми страдают мелкие сосуды: после пореза рана может долго затягиваться, а окулист на приёме может обнаружить небольшое внутреннее кровоизлияние. По мере развития заболевания могут начаться проблемы с желудком и нервной системой.

Понять, находится ли человек в преддиабетическом состоянии или уже страдает диабетом, можно по уровню сахара в крови. Если натощак уровень сахара в крови выше 5,5-5,8 ммоль, нужно обратиться к врачу, который проведёт необходимые анализы.

Сейчас диабет лечат не только инсулином. Сначала пытаются стабилизировать уровень сахара с помощью диеты, сахароснижающих препаратов и других средств.

Напомним, выявлен опасный для диабетиков «полезный» продукт.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
сахарный диабет
диабет

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