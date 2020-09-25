Врач рассказал, как вылечился от коронавируса, и дал советы по профилактике

Фото с сайта pixabay.com, скриншот видео «Лен ТВ»

У медика было поражено 80 % лёгочной ткани; после выздоровления врач решил поделиться своим опытом.

Главный врач частной петербургской клиники Александр Осипов прошедшей весной перенёс COVID-19, сообщает «Лен ТВ». Доктор решил поделиться своим опытом лечения и дал советы по профилактике инфекции.

Александр Осипов отметил, что хочет помочь людям хоть как-то защитить себя. У самого Осипова во время болезни было поражено 80 % лёгочной ткани.

«Если бы у меня сейчас была возможность дать совет в прошлое, я бы, конечно, сказал — следи за здоровьем. Твой иммунитет должен быть на высоте максимально, чтобы как раз-таки время болезни сократить, вероятность осложнений убрать», — отметил медик.

В частности он рекомендовал людям разобраться со всеми гинекологическими и урологическими проблемами, если они есть.

Кроме того, Александр Осипов оказался не против и нетрадиционной медицины. Он заявил, что закаливание и «дедушкины методы» тоже не будут лишними.

Напомним, сегодня врач назвала витамин, способный защитить не только от коронавируса, но и от рака.