Врач рассказал, как вылечился от коронавируса, и дал советы по профилактике
Фото с сайта pixabay.com, скриншот видео «Лен ТВ»
У медика было поражено 80 % лёгочной ткани; после выздоровления врач решил поделиться своим опытом.
Главный врач частной петербургской клиники Александр Осипов прошедшей весной перенёс COVID-19, сообщает «Лен ТВ». Доктор решил поделиться своим опытом лечения и дал советы по профилактике инфекции.
Александр Осипов отметил, что хочет помочь людям хоть как-то защитить себя. У самого Осипова во время болезни было поражено 80 % лёгочной ткани.
«Если бы у меня сейчас была возможность дать совет в прошлое, я бы, конечно, сказал — следи за здоровьем. Твой иммунитет должен быть на высоте максимально, чтобы как раз-таки время болезни сократить, вероятность осложнений убрать», — отметил медик.
В частности он рекомендовал людям разобраться со всеми гинекологическими и урологическими проблемами, если они есть.
Кроме того, Александр Осипов оказался не против и нетрадиционной медицины. Он заявил, что закаливание и «дедушкины методы» тоже не будут лишними.
Напомним, сегодня врач назвала витамин, способный защитить не только от коронавируса, но и от рака.
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