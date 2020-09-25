Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными

сегодня 15:19

Фото: Andrew Nepsha, 2ГИС

С 1 октября ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию на 1,1 п.п.; до конца года банк планирует значительно увеличить объем потребительского кредитования физлиц.

«В этом году мы уже несколько раз снижали ставки по потребительским кредитам. Осенью мы отмечаем традиционно повышенный спрос клиентов на кредитование. Это хороший период, чтобы взять заемные средства перед новогодними планами. Поэтому мы решили снизили ставки по кредитам наличными, чтобы предложить клиентам возможность решить все свои финансовые вопросы по одной из самых выгодных ставок на рынке за последние 30 лет. Предложение будет действовать до 30 ноября. Клиентам доступен быстрый, удобный и полностью удаленный процесс оформления услуги», — отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За восемь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 710 тысяч кредитов наличными на сумму более 520 млрд рублей. С начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6% до 1,438 млрд рублей.

Кредит наличными можно получить в ВТБ по ставке от 6,4% годовых (при условии оформления страхования) от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

ВТБ
кредит

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128765
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39424
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32150
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30030
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29717
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23666
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22627
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле