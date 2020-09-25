Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Выплата 10000: кто получит деньги на детей в октябре

сегодня 12:50

Фото pixabay.com

Несколько категорий граждан получат по 10 тысяч рублей в октябре; в первую очередь это касается многодетных семей.

В октябре малоимущие многодетные семьи продолжат получать пособие на третьего или последующего ребёнка. Выплату переводят при условии, если ребёнку не исполнилось трёх лет. Размер пособия в среднем по стране составляет 10,4 тысячи рублей.

Также в октябре 10 000 получат родители, которые ранее не получали путинские пособия. Им перечислят деньги, если они успели подать заявления по 30 сентября включительно. Эта касается выплаты в 10 000 на детей до 16 лет и в 5 000 на ребёнка от 0 до 3 лет (за 3 месяца).

Напомним, стало известно, какие коронавирусные меры поддержки заканчиваются с 1 октября.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

детские пособия
детские выплаты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128333
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39412
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32084
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30010
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29621
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23618
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22611
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле