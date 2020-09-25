Выплата 10000: кто получит деньги на детей в октябре

Фото pixabay.com

Несколько категорий граждан получат по 10 тысяч рублей в октябре; в первую очередь это касается многодетных семей.

В октябре малоимущие многодетные семьи продолжат получать пособие на третьего или последующего ребёнка. Выплату переводят при условии, если ребёнку не исполнилось трёх лет. Размер пособия в среднем по стране составляет 10,4 тысячи рублей.

Также в октябре 10 000 получат родители, которые ранее не получали путинские пособия. Им перечислят деньги, если они успели подать заявления по 30 сентября включительно. Эта касается выплаты в 10 000 на детей до 16 лет и в 5 000 на ребёнка от 0 до 3 лет (за 3 месяца).

Напомним, стало известно, какие коронавирусные меры поддержки заканчиваются с 1 октября.