Выплаты и пособия: какие «коронавирусные» меры поддержки заканчиваются с 1 октября
С 1 октября россиян ждут сразу несколько новшеств в оформлении и получении пособий; изменения касаются не только детских, но и других социальных выплат.
Изменения, которые ждут получателей пособий и выплат в октябре 2020:
- Прекращается выплата пособий по безработице 12130 рублей для ИП, закрывшихся в период пандемии, и безработных, которым продлили срок получения пособия до 1 октября.
- Для продления на новый срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка нужно подавать заявление.
- Закончился период автоматического продления права на субсидию по ЖКХ и установления (продления) инвалидности.
- Вернулась обязанность оформлять диагностическую карту для получения полиса ОСАГО. Автомобилисты, которые заключили договор ОСАГО в период пандемии без предъявления диагностической карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года.
Напомним, переход на карту «Мир» для получения пособий и пенсии продлили ещё на несколько месяцев.