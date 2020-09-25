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Выплаты и пособия: какие «коронавирусные» меры поддержки заканчиваются с 1 октября

сегодня 12:32

Фото Pixabay.com

С 1 октября россиян ждут сразу несколько новшеств в оформлении и получении пособий; изменения касаются не только детских, но и других социальных выплат.

Изменения, которые ждут получателей пособий и выплат в октябре 2020:

  • Прекращается выплата пособий по безработице 12130 рублей для ИП, закрывшихся в период пандемии, и безработных, которым продлили срок получения пособия до 1 октября.
  • Для продления на новый срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка нужно подавать заявление.
  • Закончился период автоматического продления права на субсидию по ЖКХ и установления (продления) инвалидности.
  • Вернулась обязанность оформлять диагностическую карту для получения полиса ОСАГО. Автомобилисты, которые заключили договор ОСАГО в период пандемии без предъявления диагностической карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года.

Напомним, переход на карту «Мир» для получения пособий и пенсии продлили ещё на несколько месяцев.

Автор:
Олеся Сметанникова

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