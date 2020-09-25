«Зачем рожаете так часто?»: просящих пособие 10000 в октябре обозвали «малоимущими»

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Россияне продолжают обращаться к властям с просьбами продлить детские выплаты, введённые ранее из-за коронавируса; одни требуют выплат, другие — оскорбляют первых.

Пользователи соцсетей продолжают спорить о необходимости выплачивать детское пособие в 10 000 рублей. Сотни комментариев также появляются на сайте Сиб.фм. Одна из читательниц по имени Елена довольно радикально отнеслась к предыдущей пользовательнице, которая упрекала правительство за то, что ей якобы не хватает денег на сборы ребёнка в школу из-за отсутствия выплат.

«Мне очень интересны комментарии, если вы малоимущая, на какой вы рожаете так часто??? Каждая женщина рожает ребёнка для себя, почему вам кто то должен быть обязан, маленько думайте, что вам ещё воспитывать детей, а не только рожать. Получается, что мамы, у кого один или два ребёнка это никто, а многодетные, это всё??? Вы сначала рожаете, а потом всё пипец, "я многодетная, дайте мне денег, детей нечем кормить". А у наших детей прям изобилие? Любите рожать, так научитесь и кормить, а не бить себя в грудь, что вы многодетные», — пишет Елена.

Ранее Сиб.фм рассказывал о выплатах, которые ждут россиян в октябре.